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О БРЕНДЕ

Настоящая магия всегда связана с творчеством и воображением.
У нас вы можете найти и купить свечи ручной работы — самые необычные, впитавшие частицу души изготовившего их мастера.

Декоративные свечи — неизменный аксессуар, используемый для интерьерного дизайна, для оформления свадеб, юбилеев и просто для романтичеcких встреч. С помощью декоративных свечей можно найти любое решение интерьера, будь то классика или барокко, хай-тек или этно, кантри и даже конструктивизм. В зависимости от стиля, в котором решена комната, можно подобрать и свечи.

Наш интернет-магазин Chandelle осуществляет доставку Ваших заказов по Москве, Московской области, России и странам СНГ.

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О БРЕНДЕ

Настоящая магия всегда связана с творчеством и воображением.
У нас вы можете найти и купить свечи ручной работы — самые необычные, впитавшие частицу души изготовившего их мастера.

Декоративные свечи — неизменный аксессуар, используемый для интерьерного дизайна, для оформления свадеб, юбилеев и просто для романтичеcких встреч.
С помощью декоративных свечей можно найти любое решение интерьера, будь то классика или барокко, хай-тек или этно, кантри и даже конструктивизм.
В зависимости от стиля, в котором решена комната, можно подобрать и свечи.

Наш интернет-магазин Chandelle осуществляет доставку Ваших заказов по Москве, Московской области, России и странам СНГ.
 
Кроме того, бренд Chandelle работает с оптовыми, индивидуальными, корпоративными и брендированными заказами. Открыт к сотрудничеству и предложениям.

О БРЕНДЕ

       
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Настоящая магия всегда связана с творчеством и воображением.
У нас вы можете найти и купить свечи ручной работы — самые необычные, впитавшие частицу души изготовившего их мастера.

Декоративные свечи — неизменный аксессуар, используемый для интерьерного дизайна, для оформления свадеб, юбилеев и просто для романтичеcких встреч.
С помощью декоративных свечей можно найти любое решение интерьера, будь то классика или барокко, хай-тек или этно, кантри и даже конструктивизм.
В зависимости от стиля, в котором решена комната, можно подобрать и свечи.

Наш интернет-магазин Chandelle осуществляет доставку Ваших заказов по Москве, Московской области, России и странам СНГ.
  

НОВИНКИ

Новинки
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Открытки
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Соль для ванн
Соль для ванн
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Фигурные свечи
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Мы на маркетплейсах:

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Адрес для самовывоза оплаченных заказов:
Адрес для самовывоза оплаченных заказов:
+79265242078
chandelleru@gmail.com
Москва, м. Университет
Ломоносовский проспект, 15
Забрать готовый к выдаче заказ можно ежедневно с 10-21
Часы работы службы поддержки клиентов: пн-пт с 10-18
По вопросам PR, сотрудничества и корпоративным заказам:
chandelleru@gmail.com
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