О БРЕНДЕ

Настоящая магия всегда связана с творчеством и воображением.

У нас вы можете найти и купить свечи ручной работы — самые необычные, впитавшие частицу души изготовившего их мастера.



Декоративные свечи — неизменный аксессуар, используемый для интерьерного дизайна, для оформления свадеб, юбилеев и просто для романтичеcких встреч.

С помощью декоративных свечей можно найти любое решение интерьера, будь то классика или барокко, хай-тек или этно, кантри и даже конструктивизм.

В зависимости от стиля, в котором решена комната, можно подобрать и свечи.



Наш интернет-магазин Chandelle осуществляет доставку Ваших заказов по Москве, Московской области, России и странам СНГ.

Кроме того, бренд Chandelle работает с оптовыми, индивидуальными, корпоративными и брендированными заказами. Открыт к сотрудничеству и предложениям.