О БРЕНДЕ
Настоящая магия всегда связана с творчеством и воображением.
У нас вы можете найти и купить свечи ручной работы — самые необычные, впитавшие частицу души изготовившего их мастера.
Декоративные свечи — неизменный аксессуар, используемый для интерьерного дизайна, для оформления свадеб, юбилеев и просто для романтичеcких встреч.
У нас вы можете найти и купить свечи ручной работы — самые необычные, впитавшие частицу души изготовившего их мастера.
Декоративные свечи — неизменный аксессуар, используемый для интерьерного дизайна, для оформления свадеб, юбилеев и просто для романтичеcких встреч.
С помощью декоративных свечей можно найти любое решение интерьера, будь то классика или барокко, хай-тек или этно, кантри и даже конструктивизм.
В зависимости от стиля, в котором решена комната, можно подобрать и свечи.
Наш интернет-магазин Chandelle осуществляет доставку Ваших заказов по Москве, Московской области, России и странам СНГ.
Наш интернет-магазин Chandelle осуществляет доставку Ваших заказов по Москве, Московской области, России и странам СНГ.
Кроме того, бренд Chandelle работает с оптовыми, индивидуальными, корпоративными и брендированными заказами. Открыт к сотрудничеству и предложениям.
О БРЕНДЕ
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Настоящая магия всегда связана с творчеством и воображением.
У нас вы можете найти и купить свечи ручной работы — самые необычные, впитавшие частицу души изготовившего их мастера.
Декоративные свечи — неизменный аксессуар, используемый для интерьерного дизайна, для оформления свадеб, юбилеев и просто для романтичеcких встреч.
С помощью декоративных свечей можно найти любое решение интерьера, будь то классика или барокко, хай-тек или этно, кантри и даже конструктивизм.
В зависимости от стиля, в котором решена комната, можно подобрать и свечи.
Наш интернет-магазин Chandelle осуществляет доставку Ваших заказов по Москве, Московской области, России и странам СНГ.
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Адрес для самовывоза оплаченных заказов:
Москва, м. Университет
Ломоносовский проспект, 15
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По вопросам PR, сотрудничества и корпоративным заказам:
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